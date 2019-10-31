İşsizlere iş arayanlara müjdeli haberler geliyor. İstihdam seferberliği Başkan Erdoğan tarafından başlatıldı. Bu bağlamda 2.5 milyon kişinin iş sahibi olması planlanıyor. Yılın ilk 7 ayında 900 bin ilave istihdam sağlandı. Sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması da, çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. Ülkemizde sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor. Peki iş arayana 900 lira destek ödemesi başvurusu alma şartları nedir?

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EN FAZLA 3 KERE ÖDENİYOR

Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor. Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde, işe başvuru/kabul aşamasında gereken sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderleri için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere 40 ile 120 lira arası yardım alabiliyor. Bu şekilde iş arayan ve iş görüşmesine giden kişilerin karşılaştıkları masraflar karşılanmış oluyor.