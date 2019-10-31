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  • 31.10.2019 10:01
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 10:01

yardımı nasıl alınır? 900 TL iş arayana ödeme başvurusu alma şartları nedir?

seferberliği sürerken, alanların da işgücüne katılımı teşvik ediliyor. İş görüşmesi için 40 ila 120, çalışmaya başlanması halinde 788 lira ödeniyor. Peki İstihdam yardımına nasıl başvurulur? 900 lira destek başvurusu nasıl yapılır? Bu uygulama ile istihdam seferberliği sürerken, sosyal yardım alanların da iş gücüne katılması teşvik ediliyor. İş görüşmesine gidene ne kadar ödeniyor, çalışmaya başlayan işsiz ne kadar alıyor? İş arayana 888 lira destek parası almak için ne yapmak gerekir? İstihdam yardımıyla işsizler ne kadar para alıyor? İşte İş arayana 900 lira destek ve istihdam desteğinin detayları....

İş arayanlara müjdeli haber geldi! 900 lira verilecek

İşsizlere iş arayanlara müjdeli haberler geliyor. İstihdam seferberliği Başkan Erdoğan tarafından başlatıldı. Bu bağlamda 2.5 milyon kişinin iş sahibi olması planlanıyor. Yılın ilk 7 ayında 900 bin ilave istihdam sağlandı. Sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması da, çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. Ülkemizde sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor. Peki iş arayana 900 lira destek ödemesi başvurusu alma şartları nedir?

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EN FAZLA 3 KERE ÖDENİYOR

Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor. Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde, işe başvuru/kabul aşamasında gereken sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderleri için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere 40 ile 120 lira arası yardım alabiliyor. Bu şekilde iş arayan ve iş görüşmesine giden kişilerin karşılaştıkları masraflar karşılanmış oluyor.

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