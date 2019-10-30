Altın fiyatları son dakika... Dünkü kapanışta gram altın 275,20 liradan, çeyrek altın 448 liradan, yarım altın ise 886 liradan işlem gördü. Altın piyasasında, en düşük 275 bin 500 lira, en yüksek 279 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,43 azalışla 275 bin 500 liradan tamamladı. Peki, bugün yarım altın, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Ekim canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

31 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

31 Ekim Perşembe günü gram altın 274,15 liradan alınırken, 274,21 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

31 Ekim Perşembe çeyrek altın 440,25 liradan alınırken, 450,22 liradan satılıyor.