ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizi oranını 25 baz puan indirerek, yüzde 1,50-1,75 aralığına çektiğini bildirdi.

Fed, faizlerde 25 baz puanlık indirim yapıldığını açıkladı.

Faiz kararının küresel gelişmeler ve düşük faiz oranları sonucunda alındığı, politika faizi oranının yüzde 1,50-1,75 aralığına çekildiği kaydedildi.

Fed, 31 Temmuz ve 18 Eylül tarihlerinde, politika faiz oranını 25'er baz puan indirme kararı almıştı. Son kararla Fed bu yıl 3 defa faiz indirmiş oldu.

DÖVİZ TARAFINDA HAREKET YAŞANMADI

Faiz kararı sonrasında dolar ve euro tarafında değişim yaşanmadı. Dolar 5.7077 lira euro ise 6.3411 lira seviyesinde işlem görüyor.

TRUMP GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ 6 KEZ ARTIRILDI

2018'de faizleri 4. kez artıran Fed, ilk faiz artışını 21 Mart tarihinde Fed Başkanı Jerome Powell'ın ilk açıklamalarıyla yapmıştı. Bu açıklamada Fed politika faizini 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini duyurmuştu.

Fed, 1 Ağustos'tan önceki para politikası toplantısını 13 Haziran tarihinde gerçekleştirmiş, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fonlama oranını yüzde 1.75 – 2.00 seviyesine yükseltmişti.

Birinci faiz artırımı ise 26 Eylül tarihinde 25 baz puan ile yapılmıştı. Böylelikle politika faizi yüzde 2.00-2.25 aralığına çıkarılmıştı. 2018 yılında böylelikle 16 Fed üyesinin 12'sinin beklediği gibi 4 faiz artırımı gerçekleşmiş oldu.

