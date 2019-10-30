Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve siyasi belirsizliklerle negatif seyrederken, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlikler devam ederken, İngiltere'nin Brexit kördüğümünün çözülememesi nedeniyle erken seçime gidecek olması pay piyasalarını negatif etkiledi.

FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM ETMESİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

ABD'de, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin ekonomideki yavaşlamaya işaret etmesi ile Fed'in bugün faiz indirimine devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fed'in yüzde 1,75-2,00 aralığında olan politika faizini 25 baz puan daha indirerek yüzde 1,50-1,75 bandına çekeceğini tahmin eden ekonomistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

AVRUPA TARAFINDA BREXİT BELİRSİZLİĞİ

Dün sınırlı da olsa satıcılı bir seyir izleyen New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,07, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti. Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği ve ekonomik verilerdeki zayıflığa karşın pay piyasaları genel olarak yükseliş eğilimini korurken, dün Fransa hariç negatif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,02, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 yükseldi.

ABD İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ DİPLOMATİK İLİŞKİLER GÜNDEMİN ODAĞINDA

Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tekrar gündemin odağına yerleştiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'tan gelecek açıklamaların takip edileceğini söyledi.

ABD'DE BÜYÜME VERİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Bugün Fed'in faiz kararının yanı sıra veri takviminin de yoğun olduğuna dikkati çeken analistler, bugünün takviminde yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisinin öne çıktığını dile getirdi.

DOLAR NE TEPKİ VERECEK?

Analistler, teknik açıdan tatil öncesi 99.838 puandan kapanan BIST 100 endeksi için 98.500 ve 97.200 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 5,70-5,80 bandının izleneceğini söyledi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Commerzbank ABD ve Fed Ekonomisti Cristoph Balz, ABD'de enflasyonun çok zayıf gelmesi durumunda ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faizini sıfır seviyelerine doğru çekebileceğini belirterek, "Bu durumda da Fed asla tedbirli bir seviyede hareket etmez. Bir ekonomik krizle mücadele edebilir. Yani politika daha farklı bir mecrada işler" ifadelerini kullandı.

PİYASALAR 25 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLİYOR

Piyasalarda Fed'in üçüncü faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Piyasa genelinde bu indirimin 25 baz puan olması öngörülüyor.Özellikle makro ekonomik verilerin kötü gelmesi, ABD ve Çin arasındaki görüşmelerin henüz bir sonuca bağlanamaması ve küresel ekonomik aktiviteye yönelik endişeler Fed'i faiz indirimine zorluyor.

FİNANSAL PİYASALAR FED'İN FAİZ İNDİRECEĞİ İHTİMALİNİ OLUMLU KARŞILIYOR

Finansal piyasalar Fed'in faiz indireceği ihtimalini olumlu karşılıyor ancak bu indirimlerin reel ekonomiye ne kadar olumlu yansıyacağı şüpheyle bakılan konular arasında yer alıyor. Fed temmuz ayında politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 – 2,25 aralığına, eylül ayında da 25 baz puan indirerek yüzde 1,75 – 2,00 aralığına çekmişti. Fed ayrıca bankacılık sistemi rezervlerinin yeterli miktarda kalmasını sağlamak için 15 Ekim'den itibaren aylık yaklaşık 60 milyar dolarlık hazine tahvil alımı yapacağını duyurmuştu. Tahvil alımları en erken gelecek yılın ikinci çeyreğinde biteceği açıklanmıştı.

FAİZ İNDİRİMİNE GİDİLEBİLİR

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Commerzbank ABD ve Fed Ekonomisti Cristoph Balz, Fed'in bu haftaki toplantısında muhtemelen faiz indirimine gidebileceğini ifade etti. Fed'in artan küresel risklere tepki verdiğini aktaran Balz, bankanın ABD'nin iç ekonomisini de küresel yavaşlamadan korumaya çalıştığını dile getirdi.

EKONOMİK RİSKLER HİÇBİR ŞEKİLDE AZALMADI

Balz küresel yavaşlamanın zaten ABD'nin imalat sektörünü etkilediğini anlattı. Fed'in bu haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde yüzde 1,50 - 1,75 aralığına çekebileceğini söyleyen Balz, ekonomik risklerin hiçbir şekilde azalmadığına dikkati çekti.

ARALIK AYINDA DA BİR İNDİRİM DAHA BEKLİYORUZ

Görünümün belirsiz olduğunu, aralık ayında yapılabilecek bir indirimin daha haklı görülebileceğini ifade eden Balz, aralık ayında da bir faiz indirimi daha beklediğini aktarırken "Fed para politikasında yaptığı düzeltmenin bir sigorta olarak anlaşılmasının devam etmesini istiyor." yorumunu yaptı.

FED ASLA TEDBİRLİ BİR SEVİYEDE HAREKET ETMEZ

Balz, ABD'de enflasyonun çok zayıf gelmesi durumunda ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faizini sıfır seviyelerine doğru çekebileceğini belirterek, "Bu durumda da Fed asla tedbirli bir seviyede hareket etmez. Bir ekonomik krizle mücadele edebilir. Yani politika daha farklı bir mecrada işler" ifadelerini kullandı.

25 BAZ PUAN İNDİRİME GİDECEĞİ ÖNGÖRÜSÜ

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy ise Fed'in faizlerde 25 baz puan indirime gideceği öngörüsünde bulundu. Ticaret politikasına ve diğer küresel faktörlere dayalı olarak devam eden belirsizliklerin ekonomiyi aşağı yönlü olarak etkilediğini dile getiren Levy, Fed Başkanı Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantıda faiz indiriminde ara verileceği ve aralık ayında indirime gidilmeyeceği mesajları verebileceğini kaydetti.