Gözler bankalarda! Faizlerde fırsat sürüyor! TEB, Akbank, Garanti, Yapıkredi, İngBank, Kuveyt kredi faiz oranı

Son dönemlerde kredi çekerek ev ve konut almayı düşünen vatandaşlar büyük bir merakla güncel kredi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. Geçen hafta faiz kararını açıklayan Merkez Bankası politika faizini yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirdi. Vatandaşlar ise bir yandan bankalar tarafından sunulan oranları incelerken kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceği hakkında yapılacak açıklamayı bekliyor. İşte TEB, Akbank, Garanti, Yapıkredi, İngBank, Kuveyt kredi faiz oranı...

TEB FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 1.22

Diğer bankaların kredi faizlerini incelemek için tıklayınız...