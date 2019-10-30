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  • 30.10.2019 21:39
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 21:39

Gözler bankalarda! Faizlerde fırsat sürüyor! TEB, Akbank, Garanti, Yapıkredi, İngBank, Kuveyt kredi faiz oranı

Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu faiz kararını duyurdu. Açıklamanın ardından bankaların kredi faizinde indirime gidip gitmeyeceğini araştırıyor. Bankaların faiz indirime gidip gitmeyeceği merak edilirken kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar bir yandan güncel faiz oranlarını araştırıyor. Özellikle son iki ayda kredilere taleplerde yoğunluk yaşanıyor. Peki, TEB, Akbank, Garanti, Yapıkredi, İng Bank, Kuveyt ne kadar oldu? İşte güncel faiz oranları...

Son dönemlerde kredi çekerek ev ve konut almayı düşünen vatandaşlar büyük bir merakla güncel kredi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. Geçen hafta faiz kararını açıklayan Merkez Bankası politika faizini yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirdi. Vatandaşlar ise bir yandan bankalar tarafından sunulan oranları incelerken kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceği hakkında yapılacak açıklamayı bekliyor. İşte TEB, Akbank, Garanti, Yapıkredi, İngBank, Kuveyt kredi faiz oranı...

TEB FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.25
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 1.22

Diğer bankaların kredi faizlerini incelemek için tıklayınız...

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