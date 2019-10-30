Quick Sigorta, ATM hırsızlıkları ve siber saldırılara karşı geliştirilen yeni sigortacılık hizmetinin tanıtımını yaptı. Konuyla ilgili yeni bir hizmet sunduklarını belirten Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, QKimlik ile hem ATM hırsızlıklarına hem de siber saldırılara karşı vatandaşların koruma altına alınacağını söyledi. Yaşar, şöyle devam etti: "Biz hem sanal ortamda hem de fiziki ortamlarda; yani ATM başında, ekran başında ya da web ortamında kimliklerin korunması, itibar riskinin yönetilmesi, siber saldırılara karşı koruma sağlanması ya da kapkaça, hırsızlığa karşı koruma sağlanması için QKimlik ürünümüzü geliştirdik."
- Ekonomi
- 30.10.2019
- Gazete
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