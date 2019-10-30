Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin 3600 ek gösterge sevinci

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin beklediği 3600 ek göstergenin çıkarılmasına ilişkin açıklamaları heyecan yarattı. Çelik'in bu konudaki kararın verildiğini, yaklaşımlarının pozitif olduğunu söylemesi, milyonları heyecanlandırdı. Polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili düzenleme için çalışmaların sürdüğünü anlatan Çelik, "Çalışılan konu, bunun ekonomik disiplinle uygun takvime yerleştirilmesi. İkincisi personel sisteminde meslekler arası dengeler gözetilerek bunun yapılması. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır" dedi. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Göstergesi artan memurların emekli maaşları ve ikramiyeleri de artıyor.
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