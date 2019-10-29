Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının ardından 3600 ek gösterge hakkında araştırmalar artış gösterdi. Dün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ek gösterge hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kamu çalışanları 3600 ek göstergenin Meclis gündemine gelip gelmeyeceğini heyecanla bekliyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

AK PARTİ'DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı konuşmada "3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok arkadaşlarımız çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.

3600 ek gösterge çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe hassasiyetleri açısından da önem taşıyor. Yasa çıktıktan sonra bir yandan yüksek tutarlı emekli ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesi gündeme gelecek, bir yandan da aynı anda emekli olanlardan dolayı öğretmen, polis ve hemşire açığı ortaya çıkacağı için yeni personel ihtiyacı doğacak.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek göstergeler, memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Hem memurluk hem de emeklilikte alınan ücrete etki eden ek göstergeler memurların en çok araştırdığı konulardan biridir. 3600 ek göstergesi olan bir memur ile, 2200 olan bir memurun alacağı zam veya maaş miktarı farklılık gösterir.