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  • 30.10.2019 18:02
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 18:02

ne kadar oldu? TÜİK Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları açıklanıyor. Ekim ayının son günlerinde ekonomide pek çok anlamda belirleyici etken olacak olan enflasyon oranları bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, TÜİK Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler...

Kasım ayına az bir zaman kala Ekim ayı enflasyon oranları milyonlarca vatandaş tarafından beklenmeye başlandı. TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte pek çok konuda belirleyici etken olacak. Bu nedenle Ekim ayı enflasyon rakamları oldukça merak ediliyor. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? TÜİK Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadı. Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerinin 4 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyor.

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