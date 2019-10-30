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Ev satışında yeni dönem

Meclis'e sunulan vergi paketiyle konut alım satımında yeni dönem başlıyor. Mevcut yasaya göre, tapu harcı emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen bedel üzerinden yatırılıyor. Yeni düzenlemeyle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değer tespiti varsa, tapu harcı 'gerçek devir ve iktisap bedeli' üzerinden ödenecek.

Ev satışında yeni dönem
Meclis'e sunulan vergi paketiyle konut alım satımında yeni dönem başlıyor. Mevcut yasaya göre, tapu harcı emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen bedel üzerinden yatırılıyor. Yeni düzenlemeyle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değer tespiti varsa, tapu harcı 'gerçek devir ve iktisap bedeli' üzerinden ödenecek.


HAZAL ATEŞ

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