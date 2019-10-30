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Gaza zam yok

Botaş'ın, halen özellikle konutlarda sübvansiyonu sürerken, yılın kalan iki ayında doğalgaza yeni bir zam yapılması beklenmiyor. 2020 yılında da Türkiye'nin doğalgaz alım maliyetleri ciddi biçimde düşecek. Halen 272 dolar düzeyinde olan gazın fiyatı, 1 Ocak'ta 247, 1 Temmuz'da da 203 dolara inecek.

Gaza zam yok
Botaş'ın, halen özellikle konutlarda sübvansiyonu sürerken, yılın kalan iki ayında doğalgaza yeni bir zam yapılması beklenmiyor. 2020 yılında da Türkiye'nin doğalgaz alım maliyetleri ciddi biçimde düşecek. Halen 272 dolar düzeyinde olan gazın fiyatı, 1 Ocak'ta 247, 1 Temmuz'da da 203 dolara inecek.

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