Pazartesi günü öğle saatlerinde tatile giren piyasalar bugün itibariyle mesaiye başladı. Cuma günü Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 100 bin 43 ve en yüksek 100 bin 673 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.13 düşüşle 100 bin 216 puanda kapatmıştı. Dolar ve eurodaki güncel alış satış fiyatlarını merak eden pek çok kişi arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 30 Ekim dolar ve euro canlı canlı alış fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?