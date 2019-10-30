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  • 30.10.2019 18:47
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 18:53

son dakika! 30 Ekim yarım, tam, gram, ne kadar? Alış satış fiyatı nedir?

Özellikle son dönemlerde güvenilir bir yatırım aracı olarak nitelendirilen nda inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altındaki güncel fiyatlar merak konusu oldu. Fiyatlarda geçen hafta yaşanan dalgalı seyirle birlikte güncel altın fiyatları hakkında araştırmalarda artış yaşanıyor. Peki, 30 Ekim yarım, tam, gram, ne kadar oldu? İşte güncel alış satış fiyatları...

Piyasalardaki gelişmeler hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar altın fiyatları hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Pazartesi günü piyasalar öğlene kadar açıktı. İstanbul Kapalıçarşı'da pazartesi günü öğle saatlerinde 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.854,00 lira işlem görmüştü. Peki, 1.5 günlük tatilin ardından 30 Ekim yarım, tam, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

30 EKİM YARIM, TAM, GRAM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

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