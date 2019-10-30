Piyasalardaki gelişmeler hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar altın fiyatları hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Pazartesi günü piyasalar öğlene kadar açıktı. İstanbul Kapalıçarşı'da pazartesi günü öğle saatlerinde 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.854,00 lira işlem görmüştü. Peki, 1.5 günlük tatilin ardından 30 Ekim yarım, tam, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

30 EKİM YARIM, TAM, GRAM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI