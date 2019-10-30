Dolar/TL kuru son dakika... Piyasalarda dün Fed ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edildi. Fed faizi 25 baz puan indirerek yüzde 1.50-1.75 arasına çekti. Fed'in faiz kararının ardından dolarda anlamlı bir değişiklik olmadı. Dolar/TL jeopolitik risklerle sınırlı dalgalandı. Dünkü işlem gününde en düşük 5.7204 lira ve en yüksek 5.7709 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında seyreden dolar/TL, 31 Ekim'e 5,7029 seviyesinde başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 31 Ekim güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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