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  • 31.10.2019 07:00
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 07:00

/TL kuru son dakika: 31 Ekim ve , kaç TL oldu? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

kuru son dakika... Cuma günü 5.7795 seviyesinden kapanan, pazartesi günü 5.71'li seviyelere kadar gerileyen , ekim ayının son işlem gününe 5,7029 seviyesinde başladı. Yatırımcılar tarafından güncel döviz kurları yakından takip ediliyor. Peki, bugün ve oldu? İşte 31 Ekim güncel döviz kurları...

Dolar/TL kuru son dakika... Piyasalarda dün Fed ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edildi. Fed faizi 25 baz puan indirerek yüzde 1.50-1.75 arasına çekti. Fed'in faiz kararının ardından dolarda anlamlı bir değişiklik olmadı. Dolar/TL jeopolitik risklerle sınırlı dalgalandı. Dünkü işlem gününde en düşük 5.7204 lira ve en yüksek 5.7709 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında seyreden dolar/TL, 31 Ekim'e 5,7029 seviyesinde başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 31 Ekim güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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