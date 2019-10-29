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1 yaşında! 40 milyon yolcu taşındı

, 'nda, 2018'de tarifeli seferlere başlandığını, açılan bölümün tam kapasiteyle işletmeye geçiş tarihinin 7 Nisan olduğunu söyledi. " Havalimanı'nda, açılışından bugüne iç hatlarda 9 milyon 872 bin 793, dış hatlarda 30 milyon 597 bin 252 olmak üzere, 40 milyon 470 bin 45 yolcuya hizmet verildi" dedi.

40 milyon yolcu
Cumhuriyet'in 95'inci yılında açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı, 1 yılını geride bıraktı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, 'nda, 2018'de tarifeli seferlere başlandığını, açılan bölümün tam kapasiteyle işletmeye geçiş tarihinin 7 Nisan olduğunu söyledi. " Havalimanı'nda, açılışından bugüne iç hatlarda 9 milyon 872 bin 793, dış hatlarda 30 milyon 597 bin 252 olmak üzere, 40 milyon 470 bin 45 yolcuya hizmet verildi" dedi.

Toplam alan: 76.5 milyon metrekare

1. etabın bitirilme süresi: 42 ay

1 yılda gerçekleşen uçuş sayısı: 252.795

Toplam yolcu sayısı: 40.470.045

İç hatta günlük ortalama yolcu sayısı: 49.051

Dış hatta günlük ortalama yolcu sayısı: 152.558


CEVDET ÖZDEMİR

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