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Esnafa küresel ticaret desteği

Hükümet, 2.5 milyon esnafı güldürecek Esnaf ve ve 'nı hazırladı. , esnafın daha fazla destekten yararlanmasını sağlayacaklarını belirterek, finansmana ve uluslararası pazara erişimin kolaylaşacağını söyledi.

Esnafa küresel ticaret desteği
Hükümet, 2.5 milyon esnafı güldürecek Esnaf ve Sanatkarlar Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafın daha fazla destekten yararlanmasını sağlayacaklarını belirterek, finansmana ve uluslararası pazara erişimin kolaylaşacağını söyledi. Esnafı küresel ticarete hazırlayacaklarını kaydeden Pekcan, pazara giriş ve markalaşma eğitimlerinin Aralık'ta başlayacağını anlattı. Pekcan, "Esnafımızı yurt dışına açmak için Ur-Ge desteklerimizden istifade etmelerini sağlayacağız" dedi.

2.5 milyon esnafın finansmana ve uluslararası pazara erişimi kolaylaştırılacak. Esnafın Ur-Ge desteklerinden yararlanması sağlanacak.

HAZAL ATEŞ

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