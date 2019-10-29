Banka ücretleri konusunda yargıdan tüketicileri koruyan kararlar çıkıyor. Kahramanmaraş'ta, Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyeti'nin verdiği dosya masrafı faizinin iadesi kararına banka tarafından yapılan itirazı reddeden Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, 855 lira 44 kuruş faizin müşteriye ödenmesine hükmetti. Mahkeme, heyetin aldığı kararı onaylayarak, faiz miktarının mağdura ödenmesine hükmetti.
- Ekonomi
- 29.10.2019
- Gazete
Dosya masrafına iade
Banka ücretleri konusunda yargıdan tüketicileri koruyan kararlar çıkıyor. Kahramanmaraş'ta, Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyeti'nin verdiği dosya masrafı faizinin iadesi kararına banka tarafından yapılan itirazı reddeden Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, 855 lira 44 kuruş faizin müşteriye ödenmesine hükmetti. Mahkeme, heyetin aldığı kararı onaylayarak, faiz miktarının mağdura ödenmesine hükmetti.
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