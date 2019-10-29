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Dosya masrafına iade

ücretleri konusunda yargıdan tüketicileri koruyan kararlar çıkıyor. 'ta, Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyeti'nin verdiği dosya masrafı inin iadesi kararına banka tarafından yapılan itirazı reddeden Kahramanmaraş 5. , 855 lira 44 kuruş faizin müşteriye ödenmesine hükmetti. Mahkeme, heyetin aldığı kararı onaylayarak, faiz miktarının mağdura ödenmesine hükmetti.

Dosya masrafına iade
Banka ücretleri konusunda yargıdan tüketicileri koruyan kararlar çıkıyor. 'ta, Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyeti'nin verdiği dosya masrafı inin iadesi kararına tarafından yapılan itirazı reddeden Kahramanmaraş 5. , 855 lira 44 kuruş faizin müşteriye ödenmesine hükmetti. Mahkeme, heyetin aldığı kararı onaylayarak, faiz miktarının mağdura ödenmesine hükmetti.

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