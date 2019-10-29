Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 29 Ekim dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Yıllardır 'Birlikten Cumhuriyet Doğar' diyerek sürdürdüğümüz 29 Ekim kutlamalarının temelinde, bizi biz yapan değerlerimiz var. Cumhuriyet, tüm farklılıklarımıza rağmen ayrıntıların, zenginliklerin ve hepimizin ortak paydasıdır" ifadelerini kullandı.
- Ekonomi
- 29.10.2019
- Gazete
Cumhuriyet herkesin ortak paydası
Sabancı Holding’in özel reklam filminde, “Cumhuriyetle birdir tüm kalpler” sloganı kullanıldı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da bir mesaj yayımladı.
- İşte ülkelerin petrol rezervleri... Türkiye listede yer aldı mı?
- Banka faizleri düştü! Ardı ardına indirim kararı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.