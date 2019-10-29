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Cumhuriyet herkesin ortak paydası

’in özel reklam filminde, “Cumhuriyetle birdir tüm kalpler” sloganı kullanıldı. Sabancı Başkanı da bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyet herkesin ortak paydası
Sabancı Başkanı Güler Sabancı, dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Yıllardır 'Birlikten Cumhuriyet Doğar' diyerek sürdürdüğümüz 29 Ekim kutlamalarının temelinde, bizi biz yapan değerlerimiz var. Cumhuriyet, tüm farklılıklarımıza rağmen ayrıntıların, zenginliklerin ve hepimizin ortak paydasıdır" ifadelerini kullandı.

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