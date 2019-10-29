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’ye 3 ödül birden

, tasarladığı '3D - ' eğitim programı ile Stevie for 2019'da 3 dalda ödülün sahibi oldu. Akademi, çalışan deneyiminde yarattığı farklılıklar ile ' En 'nde altın, 'Yılın En İyi Eğitim Gelişim Stratejisi Kategorisi'nde gümüş ve 'Yılın En ve 'nde bronz ödülü kazandı.

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