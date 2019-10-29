Deniz Akademi, tasarladığı '3D - Dalgalı Denizlerin Denizcisi' eğitim programı ile Stevie for Great Employers Awards 2019'da 3 dalda ödülün sahibi oldu. Akademi, çalışan deneyiminde yarattığı farklılıklar ile 'Yılın En İyi Profesyonel Eğitim Kategorisi'nde altın, 'Yılın En İyi Eğitim Gelişim Stratejisi Kategorisi'nde gümüş ve 'Yılın En İyi İş Gücü Eğitim ve Gelişim Başarısı Kategorisi'nde bronz ödülü kazandı.
- Ekonomi
- 29.10.2019
- Gazete
Deniz Akademi’ye 3 ödül birden
Deniz Akademi, tasarladığı '3D - Dalgalı Denizlerin Denizcisi' eğitim programı ile Stevie for Great Employers Awards 2019'da 3 dalda ödülün sahibi oldu. Akademi, çalışan deneyiminde yarattığı farklılıklar ile 'Yılın En İyi Profesyonel Eğitim Kategorisi'nde altın, 'Yılın En İyi Eğitim Gelişim Stratejisi Kategorisi'nde gümüş ve 'Yılın En İyi İş Gücü Eğitim ve Gelişim Başarısı Kategorisi'nde bronz ödülü kazandı.
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