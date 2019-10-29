Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle yatırımcıların önemli bir kısmı altına yatırım yapmaya başladı. Fiyatlarda geçen hafta yaşanan dalgalı seyirle birlikte güncel altın fiyatları hakkında araştırmalarda artış yaşanıyor. Geçen hafta kapanışta 279,70 liradan işlem gören gram altın, 28 Ekim sabahında 279,20 liradan işlem görmeye başlamıştı. İşte 29 Ekim tam, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

156,58

156,70

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

200,53

200,68

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

250,52

250,71

ANALİSTLERİN YORUMLARI

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü vereceği faiz kararının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını söyledi. Piyasada 25 baz puanlık bir indirime yüzde 90 ihtimal verildiğini belirten analistler, bu yöndeki beklentilerin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

Analistler, Avrupa tarafında, Brexit'e ilişkin belirsizliklerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu, bugün İngiltere dışındaki 27 AB üyesi ülke büyükelçisinin, Brüksel'de bir araya gelerek Brexit'in ertelenmesine ilişkin anlaşmayı karara bağlamalarının beklendiğini kaydetti.

Konuya ilişkin gelişmelerin yatırımcıların risk iştahında etkili olacağını vurgulayan analistler, herhangi bir anlaşmazlık durumunda altına olan talebin artabileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.490 doların destek, 1.520 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğuna değinerek, gram altında ise 283 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.