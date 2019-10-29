Geçen hafta dalgalı seyrini sürdüren dolardaki son durum yatırımcıların ve vatandaşların merak ettiği konular arasında bulunuyor. Dün Borsa İstanbul bugün saat 12.40'a kadar işlem yapmasının ardından 1,5 günlük tatile girmişti. Peki, 29 Ekim dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son detaylar...

DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının perşembe günkü Enflasyon Raporu sunumunun piyasaların odağında olacağını belirtti.

Bugün öğlene kadar açık olacak ve 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatiline girecek olan piyasalarda düşük işlem hacimlerinin görüleceğini ifade eden analistler, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirmesinin ardından jeopolitik risklerdeki azalışın devam ettiğini dile getirdi.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, toptan eşya stokları ve Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,73'ün destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ifade eden analistler, 5,80'in direnç konumuna geldiğini bildirdi.