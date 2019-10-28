Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin alan değiştirme için Aralık'ta başvuru yapabileceğini bildirdi. Şubat atamasıyla ilgili çalışma yapıldığını, sayı veremeyeceğini söyleyen Selçuk, "Öğretmenlik Kanunu çıktığında müdürlerin kariyer temelli yöneticilik yapabilmeleri, öğretmenlerin tazminat hakları, atama ve yükseltilmesi ile ilgili bir kariyer sisteminin getirilmesi söz konusu olacak" dedi.
- Ekonomi
- 28.10.2019
- Gazete
Şubat ataması için çalışılıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin alan değiştirme için Aralık'ta başvuru yapabileceğini bildirdi. Şubat atamasıyla ilgili çalışma yapıldığını, sayı veremeyeceğini söyleyen Selçuk, "Öğretmenlik Kanunu çıktığında müdürlerin kariyer temelli yöneticilik yapabilmeleri, öğretmenlerin tazminat hakları, atama ve yükseltilmesi ile ilgili bir kariyer sisteminin getirilmesi söz konusu olacak" dedi.
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