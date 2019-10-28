Bugünkü
Takvim

Şubat ataması için çalışılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin alan değiştirme için Aralık'ta başvuru yapabileceğini bildirdi. Şubat atamasıyla ilgili çalışma yapıldığını, sayı veremeyeceğini söyleyen Selçuk, "Öğretmenlik Kanunu çıktığında müdürlerin kariyer temelli yöneticilik yapabilmeleri, öğretmenlerin tazminat hakları, atama ve yükseltilmesi ile ilgili bir kariyer sisteminin getirilmesi söz konusu olacak" dedi.

Şubat ataması için çalışılıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin alan değiştirme için Aralık'ta başvuru yapabileceğini bildirdi. Şubat atamasıyla ilgili çalışma yapıldığını, sayı veremeyeceğini söyleyen Selçuk, "Öğretmenlik Kanunu çıktığında müdürlerin kariyer temelli yöneticilik yapabilmeleri, öğretmenlerin tazminat hakları, atama ve yükseltilmesi ile ilgili bir kariyer sisteminin getirilmesi söz konusu olacak" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriŞubat ataması için çalışılıyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri