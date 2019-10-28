Turkcell dijital dönüşüme ‘tedarikli’

Turkcell'in, müşterileri için sunduğu hizmetleri geliştirme sürecine teknolojik gelişmeleri dahil etme deneyimi uluslararası alanda ilgi topladı. Barselona'daki ProcureCon Europe Konferansı'nda konuşan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, şirketin tedarik sisteminde dijital dönüşümün etkisini anlattı, tedarik zinciri yönetiminde yapay zeka ve robotik teknoloji kullanımından örnekler verdi.
- Ekonomi
- 28.10.2019
- Gazete
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