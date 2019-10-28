Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Köylerimizde, yaylalarımızda, doğal sit alanlarımızda kaçak yapılaşmayla mücadele etmek adına buralarda yapılacak yapıların da mühendislik hizmeti alması münasebetiyle valilik kanalıyla ruhsatlandırıyoruz. Ruhsatı, proje onayı olmayan yapıların köylerde, yerleşim alanları dışında yapılmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu. Bakan Kurum, kaçak yapı konusunda asla taviz verilmeyeceğini ifade etti.
- Ekonomi
- 28.10.2019
- Gazete
Yaylada ruhsatsız yapıya geçit yok
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Köylerimizde, yaylalarımızda, doğal sit alanlarımızda kaçak yapılaşmayla mücadele etmek adına buralarda yapılacak yapıların da mühendislik hizmeti alması münasebetiyle valilik kanalıyla ruhsatlandırıyoruz.
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