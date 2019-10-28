Özellikle bir süredir global piyasalarda güvenini kaybeden dolardaki son durum merakla araştırılıyor. Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen ve 5,72 - 5,87 aralığında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 5,7748'den tamamladı. Peki, 28 Ekim'de dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?