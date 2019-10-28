Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 28.10.2019 19:21
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 19:31

! 28 Ekim'de dolar ve kaç TL oldu? İşte döviz kurlarında güncel durum

Dolarda hareketliliğin sürmesinin ardından yatırımcılar döviz kurlarındaki güncel durumu yakından takip ediyor. Borsa İstanbul, Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle bugün saat 12.40'a kadar işlem yaptı ve ardından 1,5 günlük tatile girdi. Bu kapsamda güncel gelişmeleri merak eden binlerce kişi 28 Ekim'de dolar ve kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte döviz kurlarında güncel durum...

Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte güncel durum...

Özellikle bir süredir global piyasalarda güvenini kaybeden dolardaki son durum merakla araştırılıyor. Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen ve 5,72 - 5,87 aralığında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 5,7748'den tamamladı. Peki, 28 Ekim'de dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar son dakika! 28 Ekim'de dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? İşte döviz kurlarında güncel durum
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri