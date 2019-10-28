Milyonlarca çalışan emekli olduktan sonra SGK ve SSK'dan kaç para emekli maaşı alırım diye merak ediyor. Bu bağlamda milyonlarca kişinin hayali olan emeklilik için yaş ve bir takım kriterler bulunmaktadır. 4A yani eski ismiyle SSK için emekli maaşı hesaplama e-SGK sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. 4B kapsamında olan maaşlar ise online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. SGK, borcunu peşin ödeyerek kapatmak isteyen Bağ-Kur'lular için kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalarla anlaşmış bulunuyor. Bu bankalardan kredi kullananlar borcu kapattıkları tarihten itibaren emekliliğe hak kazanıyor. Peki E-devlet ile 4A-4B-4C emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte erken emekli olma şartları

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SGK VE BAĞKUR EMEKLİSİ NE ZAMAN EMEKLİ OLUR?

Emeklilik hesaplaması yapmak isteyen milyonlarca sigortalı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun(SGK) ne zaman emekli olabilirim sorgulamasını kullanıyor. Mevcut sigortalılık bilgileri üzerinden olağan koşullarda ne zaman emekli olabileceğini öğrenebilen sigortalılar, emeklilik planlamalarını çok daha doğru şekilde gerçekleştirebiliyor. SGK ne zaman emekli olabilirim sorgulamaları, internette sadece birkaç tıkla, dakikalar içerisinde yapılabiliyor. Türkiye' de kamu kurumlarının dijital dünyaya entegrasyonu çerçevesinde internette hizmete açtığı tüm online hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan e-Devlet Kapısı portalında ne zaman emekli olabilirim sorgulamaları da kolayca yapılabiliyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ