Çalışanlar dikkat! Asgari ücrete razı olmayın... Bazı şirketler bordro hilelerine başvuruyor. Maaşlar tam gösterilmiyor. İşçinin hakkından çalıp vergi kaçıranlara hapis görünüyor. Maaşın düşük gösterilmesi tazminat ve emekli maaşını da düşürür. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem çalışanlara ve işverenlere yol gösteriyor. Tabii fabrikada mesai dolduran işçi de var. Bu şekilde davranan işverenler devletten vergi ve prim çalarken, çalışanının da geleceği ile oynuyor. Yani iki kere 'hırsızlık' yapıyor. Hileli maaşa ilişkin yargı kararları da var. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, bir kararında, kıdemli işçiye asgari ücret verilmesinin hayatın olağan akışına ters olduğuna dikkat çekerek, işçinin tazminatının gerçek maaşından hesaplanmasına karar verdi. Peki Tazminat alma şartları nelerdir? Emekli maaşı nasıl alınır? Emekli maaşını arttırmanın yolları nelerdir? İşte tüm detaylar...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ