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  • 28.10.2019 14:13
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 14:14

ı nasıl arttırılır, arttırma şartları nedir? ?

Milyonlarca çalışan emekli olduktan sonra maaşlarının arttırma yollarını merak ediyorlar. 'de milyonlarca kişi ten çalışıyor. Ancak bunların bir kısmı gerçekte daha yüksek maaş almasına rağmen resmi kayıtlarda asgari ücretli gibi gösteriliyor. Emekliliğinizi planlarken son bir iki yılı düşünmeyin. Şimdiden yani eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden planınızı yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Emekli zam haberleri, tazminatınız ve ı nasıl artar? Emekli maaşı arttırma şartları neler? Emekli maaşının yüksek olması için neler yapılır? Soruları her çalışan ya da emekli tarafından merak edilip cevabı da öğrenilmek istenilmekte.

Tazminatınız ve emekli maaşınız nasıl artar?

Çalışanlar dikkat! Asgari ücrete razı olmayın... Bazı şirketler bordro hilelerine başvuruyor. Maaşlar tam gösterilmiyor. İşçinin hakkından çalıp vergi kaçıranlara hapis görünüyor. Maaşın düşük gösterilmesi tazminat ve emekli maaşını da düşürür. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem çalışanlara ve işverenlere yol gösteriyor. Tabii fabrikada mesai dolduran işçi de var. Bu şekilde davranan işverenler devletten vergi ve prim çalarken, çalışanının da geleceği ile oynuyor. Yani iki kere 'hırsızlık' yapıyor. Hileli maaşa ilişkin yargı kararları da var. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, bir kararında, kıdemli işçiye asgari ücret verilmesinin hayatın olağan akışına ters olduğuna dikkat çekerek, işçinin tazminatının gerçek maaşından hesaplanmasına karar verdi. Peki Tazminat alma şartları nelerdir? Emekli maaşı nasıl alınır? Emekli maaşını arttırmanın yolları nelerdir? İşte tüm detaylar...

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