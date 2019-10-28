Faizlerdeki düşüş rekor getirdi

İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, faizlerdeki düşüsün leasing sektörünü canlandıracağını söyledi. 2017'de 6.4 milyar dolarlık işlem yapıldığını söyleyen Karakılıç 2018'de ise daralma olduğunu söyledi. Karakılıç, "Son bir kaç aydaki trend ve faizlerdeki düşüş devam ederse leasing sektöründe yine 2.5 - 3 milyar dolar arasında bir işlem hacmi olabilir. Bu tabii konjektöre bağlı olarak değişiyor. Politik ortam da etkiliyor. Faizde istikrarı koruyabilirsek leasing hacmi de yatırım ortamının iyileşmesine bağlı olarak artış gösterebilir." dedi.

2018'de sektördeki büyük daralmanın nedenlerine değinen Karakılıç, "Şahıs işletmelerinin yabancı para ile işlem yapmalarını önleyen düzenleme çıkarıldı. Düzenleme şoku oldu. Ağustosta kur farkı yaşamıştık. Leasing bıçak gibi kesildi. 2018'de 4.5 milyar dolarlık işlem oldu. Yüzde 30 daralma oldu." dedi.

İSTİKRAR ÖNEMLİ...

Bu daralmadan sonra, yatırım ortamı iyileşmeden leasing sektörünü büyütmenin çok kolay olmadığını ifade eden Karakılıç, şöyle konuştu: "2018'de büyüme rakamları hızla düşmeye başladı. 2019'un ilk çeyreğinde de bunu yaşadık. Faiz bir miktar aşağı gelmeye başladığında leasingde de artış oldu. Ancak hareket olmakla birlikte 2018'in bile gerisindeyiz. 2018'in ilk altı ayında, 3.5 milyar dolar iş yapılırken 2019'un ilk altı ayında 1.1 milyar dolar işlem yapıldı. Yüzde 67 bir daralma olmuş. Makina teçhizatta ciddi dalma var. Aylık hacim 200 milyon dolar civarında. Normal yıllarda 500 - 550 milyon dolar hacim son bir kaç ayda 200 milyon dolar civarında bir yere oturdu. Bu faiz düşüşüyle birlikte artış gösterebilir."

REKOR SEVİYEDE

Son hafta verilerine bakıldığında DTH (Döviz Tevdiat Hesabı) mevduatı artış gösterdi. DTH 1.8 milyar dolar artarak, 220.9 milyar dolar ile yeni rekor seviyesine ulaştı. Sene başından bu yana DTH artışı 31.4 milyar dolar oldu.

Türk Lirası (TL) mevduatı artmaya devam etti; haftalık bazda vadesiz mevduat 0.12 milyar dolar, vadeli mevduat 1.66 milyar dolar arttı. TL mevduat (bankalar mevduatı hariç, katılım fonları dahil), 18 Ekim haftasında 2.6 milyar TL arttı ve 1.162 milyar TL ile rekor yüksek seviyeye ulaştı.

Brüt rezervler arttı. Gelişmekte olan ülkelere fon girişi görüldü. Akbank kaynaklı en üstteki grafik, döviz tevdiat hesaplarındaki toplam artışı, dolar/TL kuru seviyesi ile birlikte gösteriyor.

MEVDUATIN SEYRİ

Vadesiz mevduat, haftalık 2.8 milyar TL (gerçek kişi: +7.0 milyar TL, ticari: -9.8 milyar TL) azalırken, vadeli mevduat 5.4 milyar TL (gerçek kişi: +4.1 milyar TL, ticari: +1.3 milyar TL) arttı. Sene başından bu yana, toplam TL mevduat 111.0 milyar TL (vadesiz: +40.0 milyar TL, vadeli: +71.0 milyar TL) artmış durumda.

DOLAR NE KADAR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyondaki düşüş ve jeopolitik risklerin azalmasıyla TL'deki değer kazanımının ardından politika faizini ekimde 250 baz puan indirimle yüzde 14'e çekti. Böylece son üç toplantıda toplamda 1000 baz puan faiz indirimi yapılmış oldu.

TCMB'nin beklentilerin ötesindeki faiz indirimine karşın TL'de sınırlı bir tepki oluşurken bankacılar para politikasının seyri açısından ise enflasyon raporunu bekliyorlar.

Merkez Bankası, yılın son Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısını 31 Ekim'de İstanbul'da yapılacak. TCMB'nin İstanbul Şubesi'nde yapılacak toplantı saat 1030'da gerçekleşecek, raporu Başkan Murat Uysal sunacak.

Dolar/TL haftanın ilk gününde şu dakikalarda 5.72 seviyesinden işlem görüyor.