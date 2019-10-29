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  • 29.10.2019 08:45
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 08:45

nda son dakika gelişmesi! 29 Ekim Cumhuriyet altını, gram, çeyrek, ne kadar?

ne kadar? Piyasalar bugün Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapalı olacak. Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle yatırımcılar altına yöneldi. Yastık altı yatırımı olarak da bilinen altında son durum nedir? Bugün , gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Ekim ...

Altın fiyatları son dakika... Geçtiğimiz hafta kapanışta yüzde 0,61 yükselişle 279,70 liradan işlem gören gram altın, dünkü işlem gününe 279,20 liradan başladıktan sonra ilerleyen saatlerde aşağı yönlü hareket etti. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle piyasalar bugün kapalı olacak. Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

29 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

29 Ekim Salı günü gram altın 274,62 liradan alınırken, 274,69 liradan satılıyor.

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