Düşlerindeki evi almak milyonlarca vatandaşın isteğidir. Çekilen tutarlara göre ödenecek taksit miktarlarını haberimizde derledik. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'e düşürmesinin arından konut kredi faizlerinde de düşüş beklentisi ortaya çıktı. Yatırım yapacak olanlar daha düşük faizi beklemeye başladı. Yüzde 0.99 oranında faizle 120 ay vadede çekilen kredinin aylık taksiti yaklaşık 1428 lira olarak çıkıyor. Toplam geri ödemesi ise 172 bin lirayı buluyor. Aynı kredi 60 ay vade ile kullanılması halinde aylık ödeme 2218 lira ve geri ödemesi 134 bin lira oluyor. 120 ay ile 60 ay vade arasındaki fark ise 38 bin lira oluyor...

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