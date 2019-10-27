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  • 27.10.2019 16:36
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 16:40

alacaklar dikkat! İşte çekilen paraya göre 60, ve 120, 180 ay ödenecek taksitler…

Vatandaşlar ev sahibi olmak için yıllarca çalışıyor. Ev alabilmek için peşinat biriktirenler bankaların yolunu tutuyor. Bu bağlamda kredi indirim oranları insanların yüzünü güldürüyor. Son dakika faiz indirimi haberleri yakından takip ediliyor. Ancak konu kredisi çekilirken geri ödeme miktarları oldukça önem arz ediyor. Yüzde 0.99 faizle 180 ay çekildiğinde aylık ödemesi 1192 lira oluyor. geri ödemesi ise 215 bin lirayı buluyor. 60 ile 180 ay vade arasında yaklaşık 81 bin lira fark bulunuyor. İşte konut kredisi çekmeyi düşünenlere fikir verecek olan çekilen kredi tutarına göre ödenecek taksit tutarları….

Konut kredisi alacaklar dikkat! Çekilen tutara göre ödenecek taksitler…

Düşlerindeki evi almak milyonlarca vatandaşın isteğidir. Çekilen tutarlara göre ödenecek taksit miktarlarını haberimizde derledik. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'e düşürmesinin arından konut kredi faizlerinde de düşüş beklentisi ortaya çıktı. Yatırım yapacak olanlar daha düşük faizi beklemeye başladı. Yüzde 0.99 oranında faizle 120 ay vadede çekilen kredinin aylık taksiti yaklaşık 1428 lira olarak çıkıyor. Toplam geri ödemesi ise 172 bin lirayı buluyor. Aynı kredi 60 ay vade ile kullanılması halinde aylık ödeme 2218 lira ve geri ödemesi 134 bin lira oluyor. 120 ay ile 60 ay vade arasındaki fark ise 38 bin lira oluyor...

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