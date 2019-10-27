Kamu bankaları ile başlayan kredi faiz indirimleri tüm hızı ile devam ediyor. Kredi faiz indirimi sonrasında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Faiz indirimlerinin ardından konut talebini canlandığı ve kredili konut satışı Eylül'de yüzde 410.2 artarak aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu anlamda ev ve konut sahibi olmak isteyen yüz binlerce vatandaş güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Hatta kredi türüne göre vatandaşların bankalardan alacakları kredilerde güncel kredi faiz oranları %1' in altına bile düştü. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor.
Düşük faizli kredi indirimi! TEB, Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, ING, Garanti ve İş bankası faiz oranı...
Kredi faiz oranları son dakika haberleri vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. TEB, Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, ING, Garanti ve İş bankası güncel faiz oranları takvim.com.tr'de sizlerle. Yüzde 0.99 oranında faizle 120 ay vadede çekilen kredinin aylık taksiti yaklaşık 1428 lira olarak çıkıyor. Toplam geri ödemesi ise 172 bin lirayı buluyor. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.
Kamu bankaları ile başlayan kredi faiz indirimleri tüm hızı ile devam ediyor. Kredi faiz indirimi sonrasında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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