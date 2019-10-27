İndirim bekleniyor! Kredilere talep artıyor! Vakıfbank, Ziraat, TEB, Garanti, Akbank, Halkbank faiz oranı

Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirim kararıyla birlikte vatandaşlar kredi faizlerinde de düşüş beklemeye başladı. Kredi çekmeyi düşünenler bir yandan bankalar tarafından sunulan oranları incelerken kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceğini de merak ediyor. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın kararının ardından bankalar peş peşe faiz indirim kararı almıştı. Peki, Vakıfbank, Ziraat, TEB, Garanti, Akbank, Halkbank faiz oranı ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.35

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.25

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