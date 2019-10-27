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  • 27.10.2019 21:36
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 21:36

İndirim bekleniyor! Kredilere talep artıyor! Vakıfbank, Ziraat, TEB, Garanti, Akbank, Halkbank faiz oranı

Bu hafta Merkez Bankası tarafından politika faizi yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirildi. Bu kararın ardından bankaların faiz indirime gidip gitmeyeceği merak konusu olurken kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar bir yandan güncel faiz oranları hakkında bankalar tarafından sunulan oranları inceliyor. Son dönemlerde yapılan indirimlerle birlikte kredilere olan talepte büyük artış yaşanmıştı. Peki, güncel faiz oranları ne kadar oldu? İşte Vakıfbank, Ziraat, TEB, Garanti, Akbank, Halkbank faiz oranı...

İndirim bekleniyor! Güncel kredi faizleri ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirim kararıyla birlikte vatandaşlar kredi faizlerinde de düşüş beklemeye başladı. Kredi çekmeyi düşünenler bir yandan bankalar tarafından sunulan oranları incelerken kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceğini de merak ediyor. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın kararının ardından bankalar peş peşe faiz indirim kararı almıştı. Peki, Vakıfbank, Ziraat, TEB, Garanti, Akbank, Halkbank faiz oranı ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.35
Konut kredisi: 0.99
Taşıt kredisi: 1.25

Diğer bankaların faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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