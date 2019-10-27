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  • 27.10.2019 21:58
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 21:58

işçi alım ilanları! 12 ilde kasiyer, reyon görevlisi ve market elemanı alımı yapılacak

ler Zinciri tarafından İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarla kasiyer, reyon görevlisi ve market elemanı birçok alanda içi alımı yapılıyor. Bu nedenle iş arayışı olan vatandaşlar ise ŞOK Market işçi alım ilanları hakkında bilgi edinmek istiyor. Son olarak İŞKUR üzerinden duyurulan ilanlarla 12 ilde kasiyer, reyon görevlisi ve market elemanı alımı yapılacak. İşte ŞOK Market işçi alım ilanları ve bilgiler...

ŞOK Market 12 ilde işçi ve personel alımı yapacak!

Ülkemizdeki 81 şehirde binlerce şubesi bulunan ŞOK'a İŞKUR üzerinden çeşitli alımlar yapılacak. Son olarak İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlarla 12 ilde kasiyer, reyon görevlisi ve market elemanı alımı yapılacağı belirtildi. İlana başvurmak isteyenler ise şimdi heyecanla ilanlar hakkında araştırma yapıyor. İşte güncel ŞOK işçi alım ilanları...

ŞOK PERSONEL ALIM İLANI

ŞOK Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına ŞOK yazarak güncel ilanları görebilir, ardından İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞOK BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

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