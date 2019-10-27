Ülkemizdeki 81 şehirde binlerce şubesi bulunan ŞOK'a İŞKUR üzerinden çeşitli alımlar yapılacak. Son olarak İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlarla 12 ilde kasiyer, reyon görevlisi ve market elemanı alımı yapılacağı belirtildi. İlana başvurmak isteyenler ise şimdi heyecanla ilanlar hakkında araştırma yapıyor. İşte güncel ŞOK işçi alım ilanları...

ŞOK PERSONEL ALIM İLANI

ŞOK Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına ŞOK yazarak güncel ilanları görebilir, ardından İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

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