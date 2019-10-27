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  • 27.10.2019 09:54
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 09:54

son dakika altın fiyatları arttı! 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam gram altın fiyatı! İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika... Yatırımcılar ve hediye amaçlı alım yapmak isteyenler altın fiyatlarının son dakika durumu merakla araştırılmaya devam ediyor. Güncel çeyrek altın fiyatlarını sizler için araştırdık. Bu bağlamda İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.863,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,61 yükselişle 279,70 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 279 bin 500 liraya yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Ekim canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

27 Ekim altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarının son durumu merakla araştırılmaya devam ediyor. Güncel çeyrek altın fiyatlarını sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde... Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Ekim canlı altın fiyatları... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu altın alımında taksit sayısını yükseltti. Son dakika gelen bilgiden sonra altın taksit sayısı ise merak ediliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu altın taksit sayısı ile ilgili açıklama yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu altın alımında taksit sayısını yükseltti. Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır.

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HaberlerEkonomi Haberleri27 Ekim son dakika altın fiyatları arttı! 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam gram altın fiyatı! İşte canlı altın fiyatları
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