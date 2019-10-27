27 Ekim altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarının son durumu merakla araştırılmaya devam ediyor. Güncel çeyrek altın fiyatlarını sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde... Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Ekim canlı altın fiyatları... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu altın alımında taksit sayısını yükseltti. Son dakika gelen bilgiden sonra altın taksit sayısı ise merak ediliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu altın taksit sayısı ile ilgili açıklama yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu altın alımında taksit sayısını yükseltti. Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır.

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