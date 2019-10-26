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  • 26.10.2019 15:56
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 15:56

Başkan Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması! ? EYT ile ilgili son gelişmeler neler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Eykim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katılmadan önce, EYT ile ilgili bir vatandaşın sorusuna yanıt verdi. Milyonlarca kişinin merak ettiği EYT konusunda son gelişmeler neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT ile ilgili ne dedi? İşte 26 Ekim EYT ile ilgili son gelişmeler...

Başkan Erdoğan'dan EYT açıklaması!

EYT yasası çıkacak mı? Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesinde, bir süre vatandaşlarla sohbet eden Başkan Erdoğan, bir vatandaşın 'Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?' sorusuna yanıt verdi. Peki, EYT ile ilgili son gelişmeler neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT ile ilgili ne dedi? İşte 26 Ekim EYT konusunda son açıklamalar...

BAŞKAN ERDOĞAN EYT İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldiği sırada bir vatandaşın EYT sorusuna yanıt verdi. Makam aracının yanına giden bir vatandaş, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" cevabını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" cevabın verdi.

EYT ile ilgili son açıklamalar için bir sonraki sayfaları ziyaret ediniz...

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