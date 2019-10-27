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  • 28.10.2019 07:26
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 07:26

hareketli! 28 Ekim 22 ayar bilezik, gram, çeyrek ne kadar? Canlı rakamlar

son dakika... Piyasalarda yaşanan gelişmeler ile dalgalı seyir izleyen altın fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta kapanışta 279,70 liradan işlem gören gram altın, 28 Ekim'e 279,20 liradan başladı. Peki, bugün , gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 28 Ekim ...

Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da, çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.863,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,61 yükselişle 279,70 liradan işlem görmüştü. Piyasalar bugün öğlene kadar açık olacak. Yatırımcılar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? işte 28 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

28 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

28 Ekim Pazartesi günü gram altın 279,20 liradan alınırken, 279,25 liradan satılıyor.

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