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  • 28.10.2019 07:10
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 07:10

da son dakika gelişmesi! 28 Ekim ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... Cuma günü kapanışta 5.7650/5.7670 seviyesinde işlem gören dolar/TL, 28 Ekim'e aynı bant aralığında başladı. Borsa İstanbul Pay Piyasası, Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 28 Ekim Pazartesi günü saat 12.40'a kadar açık olacak. Peki, bugün ve dolar ne kadar oldu? İşte 28 Ekim güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika gelişmesi... Dolar/TL 28 Ekim'e 5,7700 seviyesinde başladı. Geçtiğimiz hafta açıklanan Merkez Bankası faiz kararı öncesi 5.75'in altında işlem gören dolar kuru, beklentilerin üzerindeki indirimin ardından 5.7905'e yükseldi. Borsa İstanbul, Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 28 Ekim Pazartesi günü saat 12.40'a kadar açık olacak ve 1,5 günlük tatile girecek. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 28 Ekim güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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