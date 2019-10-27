Dolarda son dakika gelişmesi... Dolar/TL 28 Ekim'e 5,7700 seviyesinde başladı. Geçtiğimiz hafta açıklanan Merkez Bankası faiz kararı öncesi 5.75'in altında işlem gören dolar kuru, beklentilerin üzerindeki indirimin ardından 5.7905'e yükseldi. Borsa İstanbul, Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 28 Ekim Pazartesi günü saat 12.40'a kadar açık olacak ve 1,5 günlük tatile girecek. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 28 Ekim güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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