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  • 28.10.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 09:13

’den dar gelirliye konut müjdesi geldi! 335 lira taksitle

İdaresi (), ev alma düşleri kuran vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda yeni projeler üretiliyor. TOKİ 50 bin konut seferberliği kapsamında ev sahibi olacakların kuralarını tamamladı. TOKİ bu proje ile konut sahibi olamayanlara açık satış imkanı sunuyor. Şu anda alt ve orta gelir grubuna yönelik 24 şehirde, toplam 1631 konut açık satışta bulunuyor. Bu konutlar için son olarak belirlendi. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. İşte ve tüm detaylar

TOKİ’den dar gelirliye 1631 konut

TOKİ, dar gelirli vatandaşların ulaşabileceği konutlar üretmeye devam ediyor. Şu anda alt ve orta gelir grubuna yönelik 24 ilde 1631 konut satışta. Bu projelerden 335 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olmak mümkün. Birçok proje için son tarih 31 Aralık. Dar ve orta gelirlilere yönelik olarak üretilen sosyal konut projelerinin kura yöntemi ile satışı gerçekleştikten sonra proje kapsamında TOKİ stoklarında kalan konutlar açık satış yöntemi ile satışa sunulmaktadır. Açık satışta bulunan konutların başlangıç fiyatı 83 bin 345 lira ile 271 bin 536 lira arasında değişiyor.

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YILSONUNA KADAR

Şu anda alt ve orta gelir grubuna yönelik 24 şehirde, toplam 1631 konut açık satışta bulunuyor. Bu konutlar için son başvuru tarihi 31 Aralık olarak belirlendi. Yalnızca İstanbul Başakşehir, Afyon Sinanpaşa, Niğde Bor ve Siirt projelerinin başvuruları bu tarihten daha erken. 335 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansı sunan bu konutların fiyatları 104 bin 518 liradan başlıyor.

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