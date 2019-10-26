Dolar son dakika... Merkez Bankası faiz kararı öncesi 5.75'in altında işlem gören dolar/TL, beklentilerin üzerindeki indirimin ardından 5.7905'e kadar yükselmişti. Kur haftanın son işlem gününe başladığı 5.78'li seviyelerden sınırlı geriledi ancak anlamlı bir değişim göstermedi. Kur kapanışta 5.7650/5.7670 seviyesinde işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 26 Ekim güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI