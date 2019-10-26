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  • 26.10.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 09:27

da son dakika hareketliliği! 26 Ekim ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... , Türkiye'nin Suriye konusunda ABD'nin ardından Rusya ile de anlaşması ve ABD'nin yaptırımlarının kalkmasıyla iki haftanın en düşük seviyelerinde işlem görmüştü. Merkez Bankası faiz kararı sonrası ilk etapta yukarı yönlü hareket eden , daha sonra dalgalı seyir izledi. Peki, bugün ve dolar ne kadar? İşte 26 Ekim güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Merkez Bankası faiz kararı öncesi 5.75'in altında işlem gören dolar/TL, beklentilerin üzerindeki indirimin ardından 5.7905'e kadar yükselmişti. Kur haftanın son işlem gününe başladığı 5.78'li seviyelerden sınırlı geriledi ancak anlamlı bir değişim göstermedi. Kur kapanışta 5.7650/5.7670 seviyesinde işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 26 Ekim güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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