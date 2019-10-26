FETÖ izi silindi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde 3 yılda başarı hikayesi yazan 'Boydak Holding'in adı 'Erciyes Anadolu' olarak değiştirildi.
YATIRIMA DEVAM
Yeni ismi Kayseri'de duyuran TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, fonun kayyumluğunda yönetilen en büyük şirketler arasında Boydak Holding'in bulunduğunu söyledi. Gülal, şu bilgileri verdi: "Ağustos 2016'da TMSF kayyımlığı tarafından yönetilmeye başlandı. 2016'nın Ocak-Eylül döneminde 533 milyon lira olan faaliyet kârlılığı, bu yıl aynı dönemde yüzde 90.8 büyümeyle 1 milyar 17 milyon liraya yükselmiştir. 2016 Ocak- Eylül döneminde 4.7 milyar lira olan toplam ciromuz, yüzde 83 artışla bu yılın Ocak- Eylül döneminde 8.6 milyar liraya çıkmıştır. Grubun 2016 Ocak-Eylül dönemindeki kombine vergi öncesi kârı da 615 milyon liradan yüzde 80.3 artışla bu yılın Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 109 milyon liraya ulaşmıştır." Gülal, holdingin isminin değiştirilmesine ilişkin, "İsmin FETÖ/PDY ile bütünleşmiş olması nedeniyle, değiştirme ihtiyacı ortaya çıktı. Bağrından çıktığımız Anadolu ve içinde olduğu coğrafyaya hakim olan Erciyes Dağı yeni ismimizi oluşturdu. Yeni İsmiyle Erciyes Anadolu Holding; 8 ayrı sektörde 35 şirketiyle güçlü büyümesine devam edecektir. Yeni yatırımlarla, istihdamı artıracağız" ifadesini kullandı.
Özlem KAMER TERCANLI
YATIRIMA DEVAM
Yeni ismi Kayseri'de duyuran TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, fonun kayyumluğunda yönetilen en büyük şirketler arasında Boydak Holding'in bulunduğunu söyledi. Gülal, şu bilgileri verdi: "Ağustos 2016'da TMSF kayyımlığı tarafından yönetilmeye başlandı. 2016'nın Ocak-Eylül döneminde 533 milyon lira olan faaliyet kârlılığı, bu yıl aynı dönemde yüzde 90.8 büyümeyle 1 milyar 17 milyon liraya yükselmiştir. 2016 Ocak- Eylül döneminde 4.7 milyar lira olan toplam ciromuz, yüzde 83 artışla bu yılın Ocak- Eylül döneminde 8.6 milyar liraya çıkmıştır. Grubun 2016 Ocak-Eylül dönemindeki kombine vergi öncesi kârı da 615 milyon liradan yüzde 80.3 artışla bu yılın Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 109 milyon liraya ulaşmıştır." Gülal, holdingin isminin değiştirilmesine ilişkin, "İsmin FETÖ/PDY ile bütünleşmiş olması nedeniyle, değiştirme ihtiyacı ortaya çıktı. Bağrından çıktığımız Anadolu ve içinde olduğu coğrafyaya hakim olan Erciyes Dağı yeni ismimizi oluşturdu. Yeni İsmiyle Erciyes Anadolu Holding; 8 ayrı sektörde 35 şirketiyle güçlü büyümesine devam edecektir. Yeni yatırımlarla, istihdamı artıracağız" ifadesini kullandı.
Özlem KAMER TERCANLI
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.