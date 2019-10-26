EYT'de bugün son dakika! EYT'de yeni gelişme var mı? EYT kimleri kapsayacak? İşte 26 Ekim EYT'de son durum

EYT'de bugün yeni gelişme var mı? Milyonlarca EYT bekleyen vatandaşlar bu soruya yanıt arıyor. EYT konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmişti. Daha sonra Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, EYT konusunda 20 teklifi bulunduğunu ve üç farklı yöntemin Meclis'te görüşüleceğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin Kızılcahamam'daki son istişare kampında yaptığı sunumların ardından EYT ile ilgili gelen sorulara yanıt verdi. Vatandaşların merak ettiği bir diğer konu ise 2020 bütçesinde EYT'liler için kaynak ayrılıp ayrılmadığı oldu. Peki, EYT yasası çıkacak mı? İşte 26 Ekim EYT'de son durum...

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. EYT ile ilgili hükümet bir çalışma olmadığını açıklamıştı.

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