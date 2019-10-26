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  • 26.10.2019 12:33
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 12:40

Konut kredisinde indirim müjdesi! Merkez'in faiz indirimi sonrası ihtiyaç, taşıt, ne kadar?

Kredi faiz oranları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası beklenen faiz indirimi haberleri gelmeye başladı. İlk indirim ING Bank'tan geldi. ING Türkiye, konut kredisindeki faiz oranlarını 3 ila 120 ay vadede yüzde 1.09’a indirdi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 26 Ekim ihtiyaç, taşıt, ...

Konut kredisinde indirim müjdesi!

Konut kredisinde ilk indirim haberi ING Bank'tan geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) banka politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 14'e çekmesinin ardından NG Türkiye, konut kredisi faiz oranlarını aşağı yönlü çevirdi. Bu gelişmelerin ardından kredi ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Yazımızda, ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını görüntüleyebilirsiniz. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 26 Ekim ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

ING BANK KONUT KREDİSİ FAİZİNİ DÜŞÜRDÜ

ING Türkiye, konut kredisindeki faiz oranlarında aşağı yönlü değişiklik yaptı. Banka, konut kredisi miktarı bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 3 ila 120 ay vadede yüzde 1.09'a indirdi. Konut kredisinden yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabileceği kaydedildi.

26 Ekim bankaların ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

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