Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 26.10.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 09:41

son dakika: 26 Ekim 22 ayar bilezik, gram, yarım, fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

yatay seyrini sürdürüyor. Altın piyasasında, en düşük 279 bin 250 lira, en yüksek 280 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışı yüzde 1,07 artışla 279 bin 500 liradan tamamladı. Peki, bugün , gram, çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Ekim ...

Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.863,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,61 yükselişle 279,70 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 279 bin 500 liraya yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

26 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

26 Ekim Cumartesi günü gram altın 279,20 liradan alınırken, 279,25 liradan satılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları son dakika: 26 Ekim 22 ayar bilezik, gram, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri