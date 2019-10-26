Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.863,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,61 yükselişle 279,70 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 279 bin 500 liraya yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

26 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

26 Ekim Cumartesi günü gram altın 279,20 liradan alınırken, 279,25 liradan satılıyor.