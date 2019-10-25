Bakan Selçuk, "Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde Bağ-Kur sigortalılarımız, genel sağlık sigortalılarımız, çiftçilerimiz ile tarım sigortalılarımızın son ödeme süresi 31.10.2019 olan prim ödemelerini 2.12.2019 tarihine uzattık." ifadelerini kullandı.



İşte Selçuk'un Twitter'dan yaptığı açıklama:

"Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde Bağ-Kur sigortalılarımız, genel sağlık sigortalılarımız, çiftçilerimiz ile tarım sigortalılarımızın son ödeme süresi 31.10.2019 olan prim ödemelerini 2.12.2019 tarihine uzattık. Biz, birlikte Türkiyeyiz"

Öte yandan, 6 ilçede yapılandırma taksitlerinin son ödeme tarihi de 2 Aralık olarak belirlendi.