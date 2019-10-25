Vergi daireleri 28 Ekim tarihinde yarım gün yerine tam gün çalışacak. 29 Ekim 2019 Salı tarihinde ise tam gün kapalı olacak.



Gelir İdaresi Başkanlığı konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm yurtta 28 Ekim 2019 Pazartesi günü öğleden sonra, 29 Ekim 2019 Salı günü ise tam gün resmî tatildir.

Bu nedenle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla vergi daireleri 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 13:00' dan 17:00' a kadar açık bulundurulacaktır.

Ayrıca 28 Ekim 2019 Pazartesi günü Başkanlığımız internet sitesi üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan bankalara ait kartlar ile belirtilen süreye kadar ödeme yapılabilecektir.