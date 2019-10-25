Altın fiyatları son dakika... ABD-Çin ticaret görüşmelerinde yeni gelişmeler ve Brexit konusunda netlik beklenen küresel piyasalarda, altın fiyatları yatay hareket ediyor. Dünkü kapanışta Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 550 liraya gerilemişti. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

25 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

25 Ekim Cuma günü gram altın 278,92 liradan alınırken, 278,97 liradan satılıyor.