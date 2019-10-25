25 Ekim evde bakım maaşı yatan iller, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Evde bakım aylığından yararlanan vatandaşlar, bakım maaşının bugün hangi illere yattığını araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetiminde verilen evde bakım maaşı ile ilgili sorgulama işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Peki, evde bakım aylığı yatan iller hangileri? İşte 25 Ekim evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

25 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ