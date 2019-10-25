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  • 25.10.2019 08:20
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 08:20

son dakika yükselişte! 25 Ekim ve oldu? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... Dünkü kapanışta 5.75 - 5.76 lira aralığında işlem gören haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Piyasalarda dikkatler Fed ve Japonya Merkez Bankası'nın gelecek haftaki faiz kararlarına çevrildi. Peki, bugün ve oldu? İşte 25 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Yatırımcılar Fed ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararınını beklemeye başladı. Fed'in bu yıl üçüncü kez faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor. BOJ'un ise para politikasını sabit tutması bekleniyor. Dünkü kapanışta dolar en düşük 5.7300 lira ve en yüksek 5.7794 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 25 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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