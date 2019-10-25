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  • 25.10.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 09:13

Bankalar yarışa girdi! 8 banka faiz indirdi! 25 Ekim Halkbank, TEB, Garanti BBVA ne kadar?

Son dakika... Merkez Bankası'nın faiz açıklamaları sonrası beklenen hamle geldi. Toplam 8 banka faiz indirimine gitti. Güncel nı yakından takip eden vantandaşlar, en uygun kredi veren bankayı araştırmaya başladı. Faiz indirimi yapan bankalar arasında Halkbank, Garanti BBVA ve Denizbank gibi bankalar yer alıyor. Peki, bugün güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Halkbank, Denizbank, TEB, Garanti BBVA, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları...

Bankaların güncel kredi faiz oranları

Kredi faiz oranları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) banka politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 14'e çekti. Bu gelişmelerin ardından bankalardan beklenen faiz indirimi haberleri gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından aralarında Halkbank, TEB ve Garanti BBVA'nın da yer aldığı toplam 8 banka faiz indirimine gitti. İşte Halkbank, Denizbank, TEB, Garanti BBVA, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: (Hızlı kredi) 1.49 - Özel sektör çalışanları (1.35)
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.35
Konut kredisi: 0.99
Taşıt kredisi: 1.25

Diğer bankaların faiz oranları için bir sonraki sayfaları ziyaret ediniz...

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