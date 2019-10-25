Kredi faiz oranları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) banka politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 14'e çekti. Bu gelişmelerin ardından bankalardan beklenen faiz indirimi haberleri gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından aralarında Halkbank, TEB ve Garanti BBVA'nın da yer aldığı toplam 8 banka faiz indirimine gitti. İşte Halkbank, Denizbank, TEB, Garanti BBVA, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları...
HALKBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: (Hızlı kredi) 1.49 - Özel sektör çalışanları (1.35)
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.35
Konut kredisi: 0.99
Taşıt kredisi: 1.25
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