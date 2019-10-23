Altın fiyatları son dakika... Küresel piyasalarda petrol fiyatları stok artışlarına bağlı olarak hafif düşerken, tahvil getirilerindeki gerilemenin de etkisiyle dün altın fiyatları yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 451,00 lira, Cumhuriyet altını 1.845,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,75 düşüşle 276,90 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Ekim canlı altın fiyatları...

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