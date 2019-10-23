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  • 24.10.2019 07:42
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 07:42

son durum! 24 Ekim bilezik gramı, gram, çeyrek, fiyatı ne kadar?

son dakika... Yastık altı yatırımı olarak adlandırılan altın fiyatlarında karışık seyir devam ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle düşüşe geçen altın fiyatları yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta 276,90 liradan işlem gören , 24 Ekim'e 274,77 liradan başladı. Peki, bugün bilezik gramı, gram, çeyrek, fiyatı ne kadar? İşte 24 Ekim ...

Altın fiyatları son dakika... Küresel piyasalarda petrol fiyatları stok artışlarına bağlı olarak hafif düşerken, tahvil getirilerindeki gerilemenin de etkisiyle dün altın fiyatları yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 451,00 lira, Cumhuriyet altını 1.845,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,75 düşüşle 276,90 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Ekim canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

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